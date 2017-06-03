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У берегов Аляски зафиксировано землетрясение в 6,8 балла

03.06.2017 08:10
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море в 200 км от острова Атту
У берегов Аляски зафиксировано землетрясение в 6,8 балла
Фото: EPA

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море у берегов Аляски. Как сообщает Associated Press, землетрясение было зафиксировано в 22:24 по времени UTC.

Эпицентр подземных толчков располагался в 200 километрах к северо-западу от острова Атту, входящего в состав Алеутских островов.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не было.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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