У берегов Аляски зафиксировано землетрясение в 6,8 балла

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море в 200 км от острова Атту

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море у берегов Аляски. Как сообщает Associated Press, землетрясение было зафиксировано в 22:24 по времени UTC.



Эпицентр подземных толчков располагался в 200 километрах к северо-западу от острова Атту, входящего в состав Алеутских островов.



Данных о возможных жертвах и разрушениях не было.

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