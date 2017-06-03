У берегов Аляски зафиксировано землетрясение в 6,8 балла
03.06.2017 08:10
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море в 200 км от острова Атту
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море у берегов Аляски. Как сообщает Associated Press, землетрясение было зафиксировано в 22:24 по времени UTC.
Эпицентр подземных толчков располагался в 200 километрах к северо-западу от острова Атту, входящего в состав Алеутских островов.
Данных о возможных жертвах и разрушениях не было.
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