СБУ: Стрелявший в волонтера не имеет к нам никакого отношения

В пресс-службе ведомства утверждают, что фигурант инцидента на трассе в Киевской области не является их сотрудником, о чем ранее сообщили СМИ

В Службе безопасности Украины отрицают, что мужчина, который обстрелял автомобиль волонтера на трассе Одесса-Киев около Глевахи в Киевской области, является их сотрудником. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-атташе СБУ Елена Гитлянская.

"Человек, который якобы стрелял в волонтера... никакого отношения к СБУ не имеет и не имел. После публикаций в СМИ об инциденте была проведена служебная проверка. Установлено, что гражданин Чабан, который вызвал аварийную ситуацию и по словам волонтера стрелял в него, никогда не служил в органах безопасности", - говорится в сообщении.

В Службе призвали СМИ проверять информацию перед ее публикацией.

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3 июня 2017 года около Василькова произошел дорожный конфликт с участием водителей двух автомобилей. Один из водителей применил травматический пистолет, из-за чего пассажиров другого авто был ранен в руку. Волонтер Роман Синицин в Facebook изложил с фотографиями свою версию инцидента, заявив, что оружие против волонтера-переселенца из Донбасса применил сотрудник СБУ.

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