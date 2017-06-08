На Хортице происходят регулярные поджоги - директор заповедника
08.06.2017 06:50
Директор заповедника отметил, что погода сухая и есть опасность возгорания, а в разных частях острова еще и регулярно совершают поджоги
Скриншот видео
На острове Хортица регулярно происходят пожары из-за сухой погоды и группы "пироманов", которые регулярно поджигают остров в разных частях. Об этом сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко на странице в Facebook.
Есть необходимость в добровольцах, которые смогут дежурить на острове вечером и ночью. Нужны также финансы на заправку машины, которая будет дежурить ночью.
"Вчерашний (6 июня - ред.) поджог сделали двое парней 12-16 лет, шли по лесу и поджигали траву. Их издалека увидел наш лесник", - написал Остапенко и отметил, что в среду, 7 июня, был новый подпал в 200 метрах от музея.
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