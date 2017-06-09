В Бахмуте задержали группировку, которая терроризировала жителей

Четверо мужчин выбирали жертву и угрожали ей физической расправой, обещав ее не трогать за денежное вознаграждение

В Бахмуте полиция задержала четырех местных жителей 1998 и 1994 годов рождения, по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранителям рассказали о бесчинствах, которые совершали правонарушители, представители местных СМИ во время брифинга полиции . После этого правоохранители документировали свидетельства противоправной деятельности потенциальных преступников.

"Пообщавшись с журналистами, полицейские приступили к отработке полученной информации. Дерзкие злоумышленники действовали, конспирируясь. Поэтому их документирования потребовало некоторого времени и тщательной оперативной работы", - сообщает пресс-служба.

Сегодня подозреваемых задержали во время передачи денег от потерпевшего в сумме 10 тысяч гривень.

Как рассказывают в полиции, все четверо задержанных - неработающие жители Бахмута, которые "решили заработать на жизнь "легким способом". "Они выбирали жертву и угрожали ей насилием и физической расправой, и за денежное вознаграждение обещали свою жертву не трогать", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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