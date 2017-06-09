На взятке задержан преподаватель Ужгородского университета
В Закарпатской области на взятке задержан преподаватель одной из кафедр Ужгородского Национального университета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Факт вымогательства неправомерной выгоды задокументировали оперативники Управления защиты экономики и следователи прокуратуры Закарпатской области.
Согласно сообщению, установлено, что за успешную сдачу кандидат юридических наук требовал от студента $300.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
"Правоохранители задержали злоумышленника под стенами учебного заведения. Он получил часть оговоренной суммы", - сказано в сообщении.
Устанавливаются другие факты получения взяток преподавателем вуза. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Фото: npu.gov.ua
В мае в Запорожье был задержан доцент кафедры одного из университетов, который организовал систему получения взяток от студентов.
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