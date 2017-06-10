Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены местные жители
10.06.2017 05:01
Двое пострадавших - мужчина и женщина - доставлены в Кураховскую больницу
Фото: ЕРА
Около полуночи во время обстрела позиций сил АТО под огонь боевиков попали жилые кварталы Марьинки. Ранены двое - мужчина и женщина. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Пострадавшие доставлены в Кураховскую больницу.
Информация о других пострадавших и разрушениях еще уточняется.
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