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Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены местные жители

10.06.2017 05:01
Двое пострадавших - мужчина и женщина - доставлены в Кураховскую больницу
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены местные жители
Фото: ЕРА

Около полуночи во время обстрела позиций сил АТО под огонь боевиков попали жилые кварталы Марьинки. Ранены двое - мужчина и женщина. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Пострадавшие доставлены в Кураховскую больницу.

Информация о других пострадавших и разрушениях еще уточняется.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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