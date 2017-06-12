В результате ДТП во Львовской области погиб младенец

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет

В селе Солонка Львовской области 11 июня произошло ДТП, в котором погиб семимесячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Chevrolet Niva, 29-летний мужчина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda-626, в котором ехала семья с тремя детьми.

В результате аварии семимесячный сын водителя Mazda погиб на месте происшествия. Сам водитель был госпитализирован с переломами шести ребер, его жена с ушибами и ссадинами попала в хирургическое отделение больницы, а еще двум детям - трехлетнему мальчику и девятилетней девочке медики оказали помощь, но не госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас проводится досудебное расследование.

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