Минобороны назвало число погибших на фронте военных медиков

Санитары и врачи часто демонстрируют впечатляющие примеры героизма в условиях смертельной опасности на линии боевого столкновения, заявили в ведомстве

С начала войны России против Украины при выполнении долга погибли 38 военных медиков, более 200 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины Александр Лабунець, сообщает пресс-служба Минобороны.

"За все время в районе проведения АТО погибли 38 военнослужащих-медиков, из них - 18 врачей и медсестер", - рассказал полковник.

По словам Лабунца, военные медики нередко демонстрируют "впечатляющие примеры" самоотверженности и героизма.

"Вспомним санинструктора 80-й ОАМБр, "киборга", младшего сержанта Игоря Зинича, который отказывался от ротации ради спасения жизни раненых бойцов Донецкого аэропорта, где и погиб. Он посмертно награжден званием Героя Украины", - отметил он.

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