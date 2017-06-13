Ситуация в зоне АТО напряженная: 16 обстрелов, ранен военный
С начала суток боевики гибридной армии продолжали обстреливать позиции украинских бойцов. На данный момент зафиксировано 16 вражеских обстрелов, что свидетельствует об относительном снижении огневой активности со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ сегодня получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На приморском направлении еще ночью оккупанты в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка. В результате взрывов артиллерийских снарядов повреждены три жилых дома по ул. Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла. Ни один мирный житель не пострадал.
На этом же направлении утром противник, применяя минометы калибра 120 мм, осуществил обстрел невысокой интенсивности укреплений ВСУ в районе Чермалыка. Также вражеские вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя. Кроме того, по военным, которые держат оборону возле Водяного, вели огонь снайперы боевиков.
На части фронта донецкого направления боевики еще на рассвете обстреляли из стрелкового оружия разного калибра и противотанковых гранатометов опорные пункты сил АТО в районе Песков и Авдеевки. А потом из пулеметов крупного калибра оккупанты дважды открывали огонь по бойцам ВСУ вблизи Невельского.
На луганском направлении рано утром боевики в очередной раз обстреляли оборонительные укрепления сил АТО в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Всего насчитали 40 попаданий вражеских мин неподалеку от позиций сил АТО. Уже после обеда пророссийские вооруженные банды дважды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского. Там же наемники позже били по одному из опорных пунктов украинских бойцов из станкового противотанкового гранатомета.
Вчера, 12 июня, эпицентром боевых действий в Донбассе был участок фронта Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка.
С начала войны России против Украины в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, из них 2777 - мирные жители, были ранены 23 тысячи 966 человек.
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