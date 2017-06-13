ОБСЕ зафиксировала применение Градов в Луганской области

Наблюдатели ОБСЕ, находясь в подконтрольной боевикам Кадиевке (в 50 км от Луганска), услышали около 140 взрывов из неопределенного типа вооружения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что зафиксировала применение реактивных систем залпового огня Град на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 11 июня до 19:30 12 июня.

Вечером и в ночь с 11 на 12 июня наблюдатели ОБСЕ, находясь в подконтрольной боевикам Кадиевке (в 50 км к западу от Луганска), услышали около 140 взрывов из неопределенного типа вооружения на расстоянии 8-10 км с северной стороны и северо-востока.

Миссия ОБСЕ также заявляет, что ее наблюдатели слышали около 80 взрывов, из которых примерно 60, по их оценкам, были вызваны исходящими выстрелами из реактивной системы залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 мм).

Еще 10 выстрелов, как предполагают наблюдатели, были исходящим артиллерийским огнем из вооружения неустановленного калибра, а остальные - из неопределенного типа вооружения.

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Вчера, 12 июня, эпицентром боевых действий в Донбассе был участок фронта Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка.

С начала войны России против Украины в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, из них 2777 - мирные жители, были ранены 23 тысячи 966 человек.

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