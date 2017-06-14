USD:  25.82  26.10   EUR:  28.78  29.36  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Черкассах патрульный получил 8 лет тюрьмы за 3 тыс грн взятки

14.06.2017 17:14
Полицейского обвиняли в получении денег от бизнесмена за согласование расположения парковки. Приговор пока не вступил в законную силу
В Черкассах патрульный получил 8 лет тюрьмы за 3 тыс грн взятки
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Черкассах суд приговорил инспектора сектора безопасности дорожного движения патрульной полиции города к восьми годам тюрьмы за получение взятки в размере три тысячи гривень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Патрульного полицейского задержали в ноябре 2016 года. Его обвиняли в получении вышеуказанной суммы от предпринимателя за согласование расположения парковки.

В среду, 14 июня, Сосновский райсуд Черкасс признал правоохранителя виновным по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и приговорил к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Читайте также: На взятке задержан начальник отдела Черновицкого горсовета

В прокуратуре отмечают, что в данный момент приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сегодня, 14 июня, сообщалось, что в Киеве по подозрению в получении взятки в размере 285 тысяч грн задержан старший оперуполномоченный отдела борьбы с незаконной легализацией иностранцев столичной полиции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 