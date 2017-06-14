В Черкассах патрульный получил 8 лет тюрьмы за 3 тыс грн взятки
В Черкассах суд приговорил инспектора сектора безопасности дорожного движения патрульной полиции города к восьми годам тюрьмы за получение взятки в размере три тысячи гривень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
Патрульного полицейского задержали в ноябре 2016 года. Его обвиняли в получении вышеуказанной суммы от предпринимателя за согласование расположения парковки.
В среду, 14 июня, Сосновский райсуд Черкасс признал правоохранителя виновным по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и приговорил к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
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В прокуратуре отмечают, что в данный момент приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее сегодня, 14 июня, сообщалось, что в Киеве по подозрению в получении взятки в размере 285 тысяч грн задержан старший оперуполномоченный отдела борьбы с незаконной легализацией иностранцев столичной полиции.
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