В Черкассах патрульный получил 8 лет тюрьмы за 3 тыс грн взятки

Полицейского обвиняли в получении денег от бизнесмена за согласование расположения парковки. Приговор пока не вступил в законную силу

В Черкассах суд приговорил инспектора сектора безопасности дорожного движения патрульной полиции города к восьми годам тюрьмы за получение взятки в размере три тысячи гривень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.



Патрульного полицейского задержали в ноябре 2016 года. Его обвиняли в получении вышеуказанной суммы от предпринимателя за согласование расположения парковки.



В среду, 14 июня, Сосновский райсуд Черкасс признал правоохранителя виновным по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и приговорил к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

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В прокуратуре отмечают, что в данный момент приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сегодня, 14 июня, сообщалось, что в Киеве по подозрению в получении взятки в размере 285 тысяч грн задержан старший оперуполномоченный отдела борьбы с незаконной легализацией иностранцев столичной полиции.



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