Чиновников горсовета Ирпеня подозревают в присвоении 21 млн грн

Суд арестовал подозреваемых и назначил залог в размере более 8,5 млн грн

Прокуратуры Киевской области сообщила о подозрении двум сотрудникам исполнительного комитета Ирпенского горсовета по подозрению в присвоении 21 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области во время досудебного расследования уголовного производства установлено, что служебные лица исполнительного комитета Ирпенского горсовета совместно с другими лицами через фиктивные предприятия присвоили государственные средства на сумму более 21 млн грн", - сказано в нем.

По ходатайству прокуратуры Киевской области, суд арестовал подозреваемых и назначил залог в размере более 8,5 млн грн.

16 июня сообщалось, что прокуратура Киевской области проводит обыск в Ирпенском горсовете.

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