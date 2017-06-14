Чиновников горсовета Ирпеня подозревают в присвоении 21 млн грн
Прокуратуры Киевской области сообщила о подозрении двум сотрудникам исполнительного комитета Ирпенского горсовета по подозрению в присвоении 21 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области во время досудебного расследования уголовного производства установлено, что служебные лица исполнительного комитета Ирпенского горсовета совместно с другими лицами через фиктивные предприятия присвоили государственные средства на сумму более 21 млн грн", - сказано в нем.
По ходатайству прокуратуры Киевской области, суд арестовал подозреваемых и назначил залог в размере более 8,5 млн грн.
16 июня сообщалось, что прокуратура Киевской области проводит обыск в Ирпенском горсовете.
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