Убийство Вороненкова: в Павлограде задержан бывший член ПС

15 июня у участника Павлоградской самообороны Ярослава Тарасенко провели обыски, он был задержан

В Павлограде Днепропетровской области вчера у участника Павлоградской самообороны Ярослава Тарасенко провели обыски, его задержали. К его дому приезжала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов Альфы, представителей прокуратуры из Киева. Об этом сообщил руководитель штаба общественного формирования Павлоградская самооборона Сергей Тищенко, передает Павлоград.dp.ua.

"Конкретно, по какому делу проводятся обыски, мы не знаем, постановления суда не видели. Надеюсь, в скором времени мы ее увидим и получим всю информацию", - добавил Тищенко.

Тарасенко без объяснений увезли сотрудники СБУ.

По информации свидетелей, обыски связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним, что Павел Паршов, убийца депутата, родился в Павлограде, похоронен там же.

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В 2015 году Тарасенко арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний активиста отпустили. Он долгое время возглавлял местную ячейку Правого сектора.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший, который оказался бывшим военнослужащим Нацгвардии Украины по имени Павел Паршов, был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.



Паршов, ранее проходивший службу в Нацгвардии, был уволен за невыполнение условий контракта. Известно, что Паршов придерживался праворадикальных взглядов.



В СБУ сообщили, что пока нет доказательств, что Паршов был агентом ФСБ.

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