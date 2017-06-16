Дело Вороненкова: задержанному в Павлограде объявлено подозрение

Сейчас с подозреваемым, проходящим по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ, проводятся следственные действия

Мужчине, задержанному сегодня утром по делу об убийстве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в Павлограде Днепропестровской области, объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

"В рамках производства на данный момент задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция проводит обыски в Павлограде по делу об убийстве Вороненкова. В ходе спецоперации был задержан участник Павлоградской самообороны Ярослав Тарасенко. В 2015 году его арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний его отпустили. Он долгое время возглавлял местную ячейку Правого сектора.

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23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший, который оказался бывшим военнослужащим Нацгвардии Павлом Паршовым и придерживался праворадикальных взглядов, был ранен охранником, позже он скончался в больнице.

Киллер родился в Павлограде и был похоронен там же. В СБУ сообщили, что пока нет доказательств, что Паршов был агентом ФСБ.

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