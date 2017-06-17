Участника бойкота концерта Билык обвинили в избиении полицейского
Главу одесской общественной организации Уличный фронт Демьяна Ганула обвинили в совершении преступления (статья 345 УК, угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) во время участия в акции пикетирования выступления певицы Ирины Билык, сообщает Укринформ.
Следственный судья Малиновского райсуда Одессы Александр Гарский рассмотрел ходатайство следователя, который просил избрать меру меры защиты - домашний арест для подсудимого Ганула.
"Суд заслушал позиции сторон обвинения и защиты и избрал меру пресечения в отношении гражданина Ганула в виде личного обязательства", - озвучил постановление судья Гарский.
9 июня в Одессе во время концерта певицы Ирины Билык между бойкотирующими выступление и полицией произошла драка.
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