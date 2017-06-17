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В Николаевской области загорелась свалка твердых бытовых отходов

17.06.2017 15:50
Причиной возгорания, предположительно, было неосторожное обращение с огнем
В Николаевской области загорелась свалка твердых бытовых отходов
Фото: dsns.gov.ua

Вечером в пятницу, 16 июня, на полигоне твердых бытовых отходов на территории Веснянской объединенной общины Николаевской области произошло возгорание. Об этом сообщает ГСЧС. 

Загорелся мусор и сухая трава. 

Когда приехали спасатели, то огонь распространился на значительную площадь - около 600 кв м. Причиной быстрого распространения огня стала сухая трава и несоблюдение технологии утилизации твердых отходов.

Пожар ликвидировали. Вероятно, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнем. 

В конце мая в Лубнах Полтавской области двое суток тушили пожар, возникший на городской свалке твердых бытовых отходов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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