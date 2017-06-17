В Николаевской области загорелась свалка твердых бытовых отходов
Вечером в пятницу, 16 июня, на полигоне твердых бытовых отходов на территории Веснянской объединенной общины Николаевской области произошло возгорание. Об этом сообщает ГСЧС.
Загорелся мусор и сухая трава.
Когда приехали спасатели, то огонь распространился на значительную площадь - около 600 кв м. Причиной быстрого распространения огня стала сухая трава и несоблюдение технологии утилизации твердых отходов.
Пожар ликвидировали. Вероятно, причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнем.
В конце мая в Лубнах Полтавской области двое суток тушили пожар, возникший на городской свалке твердых бытовых отходов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:01
-
15:24
-
14:34
-
12:41
-
11:07