Нападение на курорт в Мали: силовики освободили 32 заложника

В министерстве обороны пока не уточняют подробности освобождения заложников, оказавшихся на популярном среди иностранцев курорте

Силовики освободили 32 человека, которых взяли в заложники на курорте в Мали. Об этом сообщил министр обороны страны, передает Reuters.



Он не сообщил подробностей операции.



Стрельба на курорте Le Campement в Бамако, популярном среди туристов с запада, произошла вечером 18 июня

Ранее власти сообщали, что нападение совершили джихадисты.



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