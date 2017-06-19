Нападение на курорт в Мали: силовики освободили 32 заложника
19.06.2017 05:59
В министерстве обороны пока не уточняют подробности освобождения заложников, оказавшихся на популярном среди иностранцев курорте
Силовики освободили 32 человека, которых взяли в заложники на курорте в Мали. Об этом сообщил министр обороны страны, передает Reuters.
Он не сообщил подробностей операции.
Стрельба на курорте Le Campement в Бамако, популярном среди туристов с запада, произошла вечером 18 июня
Ранее власти сообщали, что нападение совершили джихадисты.
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