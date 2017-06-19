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Нападение на курорт в Мали: силовики освободили 32 заложника

19.06.2017 05:59
В министерстве обороны пока не уточняют подробности освобождения заложников, оказавшихся на популярном среди иностранцев курорте
Нападение на курорт в Мали: силовики освободили 32 заложника

Силовики освободили 32 человека, которых взяли в заложники на курорте в Мали. Об этом сообщил министр обороны страны, передает Reuters.

Он не сообщил подробностей операции. 

Стрельба на курорте Le Campement в Бамако, популярном среди туристов с запада, произошла вечером 18 июня

Ранее власти сообщали, что нападение совершили джихадисты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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