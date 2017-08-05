Сутки в АТО: ранены трое украинских военных

Боевики начали интенсивные обстрелы на донецком и луганском направлениях

За прошлые сутки в Донбассе трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Увеличилось количество обстрелов на луганском и донецком направлениях.



По Авдеевской промзоне почти всю ночь боевики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. ВСУ открывали ответный огонь.



Под огонь террористов попали позиции сил АТО в Зайцево, Камянке и Луганском.



На луганском направлении обстрелы были в районе Новоалександровки, а около Донца боевики применили 82-мм минометы.



На мариупольском направлении позиции ВСУ в районе Лебединского попали под гранатометный огонь.



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