Сутки в АТО: ранены трое украинских военных
За прошлые сутки в Донбассе трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Увеличилось количество обстрелов на луганском и донецком направлениях.
По Авдеевской промзоне почти всю ночь боевики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. ВСУ открывали ответный огонь.
Под огонь террористов попали позиции сил АТО в Зайцево, Камянке и Луганском.
На луганском направлении обстрелы были в районе Новоалександровки, а около Донца боевики применили 82-мм минометы.
На мариупольском направлении позиции ВСУ в районе Лебединского попали под гранатометный огонь.
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