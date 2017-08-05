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Сутки в АТО: ранены трое украинских военных

05.08.2017 07:35
Боевики начали интенсивные обстрелы на донецком и луганском направлениях
Сутки в АТО: ранены трое украинских военных
Фото: пресс-центр штаба АТО

За прошлые сутки в Донбассе трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Увеличилось количество обстрелов на луганском и донецком направлениях. 

По Авдеевской промзоне почти всю ночь боевики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. ВСУ открывали ответный огонь. 

Под огонь террористов попали позиции сил АТО в Зайцево, Камянке и Луганском.

На луганском направлении обстрелы были в районе Новоалександровки, а около Донца боевики применили 82-мм минометы. 

На мариупольском направлении позиции ВСУ в районе Лебединского попали под гранатометный огонь. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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