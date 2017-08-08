В Украине стартовал внеочередной призыв в Нацгвардию

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Петра Порошенко

Сегодня, 8 августа, в Украине стартовал внеочередной призыв на службу в Национальную гвардию. Об этом говорится в указе президента №178, который был опубликован на сайте Петра Порошенко 7 июля 2017 года.

Согласно документу, в августе на срочную военную службу в Нацгвардию призовут пригодных по состоянию здоровья мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, которые до этого не проходили военную службу и не имеют судимостей.

Указом президент поручил правительству рассчитать количество украинцев, подлежащих призыву, и объем расходов.

В Нацгвардии уточнили, что на службу призовут около 1000 кандидатов, которых будут готовить к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия. Эта функция возложена на подразделения Нацгвардии и Нацполиции временно, до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны.



"Набор срочников будет проходить исключительно в подразделения, выполняющие задачи по конвоированию, экстрадиции и охраны подсудимых. К выполнению задач в зоне проведения АТО срочники привлекаться не будут", - добавили в пресс-службе Нацгвардии.

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