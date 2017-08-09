Холодницкий назвал фамилии задержанных по делу о проекте Стена

САП намерена ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога

Часть средств на проект Стена была использована не по назначению, другая часть "вообще разворована". Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. При этом он назвал фамилии задержанных подозреваемых.

Холодницкий отметил, что сумма нанесенных убытков составляет 16 млн 688 тыс грн.

"Вчера по результатам обысков были задержаны семь человек. Задержан Александр Тимонюк - начальник управления строительства департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы; Целко Владимир - бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы; Майданович Вячеслав - офицер производственно-технического отделения - это тот, кто осуществлял технический надзор... А также задержаны некоторые директора фирм. Директор ООО Будцентр Витязь, который осуществлял работы, Александр Кашуба - директор ООО Агентство защиты информации, Сергей Значко - бывший заместитель руководителя ГП Черниговский облавтодор. И один из посредников, который выступал координатором между субъектами хозяйствования, которые работы частично вели и частично не вели, и должностными лицами Госпогранслужбы", - сообщил глава САП.

По его словам, все фигуранты дела задержаны на 72 часа.

Холодницкий отметил, что первые подозрения могут быть подготовлены уже сегодня. САП намерена ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Отвечая на вопрос о возможном залоге, Холодницкий отметил, что максимальная сумма на всех подозреваемых - 16 млн грн, для каждого конкретно залог будет определен отдельно.

Вчера, 8 августа, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сегодня, 8 августа, задержали шесть человек в рамках расследования факта растраты средств госбюджета, выделенных на проект Стена - инженерно-техническое обустройство границы с Россией и территорий, прилегающих к зоне АТО и временно оккупированному Крыму.

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