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В зоне АТО нашли тело пропавшего подполковника Нацгвардии Бойко

13.08.2017 07:21
3 июня 2017 года, когда подполковника последний раз видели живым, группа Бойко выполняла задание по поиску разведгрупп боевиков в Луганской области
В зоне АТО нашли тело пропавшего подполковника Нацгвардии Бойко
Александр Бойко (фото - twitter.com/Artem_Shewa)

В зоне проведения антитеррористической операции нашли тело подполковника Нацгвардии Александра Бойка, который пропал еще 3 июня. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Twitter.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - уточнил Шевченко.

3 июня 2017 года, когда подполковника последний раз видели живым, группа Бойко выполняла задание по поиску разведгрупп боевиков в Луганской области.

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20 июня 2017 года сообщалось, что в зоне АТО при выполнении боевого задания вблизи Золотого Луганской области пропал подполковник Нацгвардии Александр Бойко. Информацию о захвате офицера боевиками в Минобороны не подтвердили. Официально военный считался пропавшим без вести.

Александр Бойко - командир разведки 50-го полка Нацгвардии, ранее проходил службу в составе 8-го отдельного полка спецназа ВСУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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