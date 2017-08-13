В зоне АТО нашли тело пропавшего подполковника Нацгвардии Бойко

3 июня 2017 года, когда подполковника последний раз видели живым, группа Бойко выполняла задание по поиску разведгрупп боевиков в Луганской области

В зоне проведения антитеррористической операции нашли тело подполковника Нацгвардии Александра Бойка, который пропал еще 3 июня. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Twitter.



"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - уточнил Шевченко.

3 июня 2017 года, когда подполковника последний раз видели живым, группа Бойко выполняла задание по поиску разведгрупп боевиков в Луганской области.

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