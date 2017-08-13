ОБСЕ зафиксировала грузовики с военной техникой в Луганске

По данным ОБСЕ, грузовики террористов двигались на юго-восточной окраине Луганска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали грузовики с военной техникой в районе оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"СММ зафиксировала зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовик военного типа среди девяти других грузовиков военного типа (все были тентованные, - ред.), которые двигались в юго-западном направлении на юго-восточной окраине Луганска", - отметили в пресс-службе.

Осуществляя мониторинг на автодороге M03 к северо-западу от села Логвиново (59 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ слышала звук, который наблюдатели оценили как звук работы мини-БПЛА (винтокрылого квадрокоптера, - ред.) на неустановленном расстояние к северо-западу.

11 августа сообщалось, что боевики террористической организации ДНР не разрешили патрулю Специальной мониторинговой миссии проехать на восток от блокпоста в оккупированном селе Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред.), настаивая, чтобы наблюдатели предъявили паспорта.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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