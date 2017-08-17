Сутки в АТО: однин военный погиб, четверо получили ранения
За минувшие сутки боевики в Донбассе 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате один украинский военный погиб, четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В штабе отметили, что гибридная армия РФ от применения гранатометов и стрелкового оружия все чаще переходят к тяжелому вооружению.
На приморском направлении с 18:00 и почти до полуночи боевики обстреливали из минометов, гранатометов и вооружения БМП опорные пункты сил АТО неподалеку Старогнатовки. Противник стрелял из танка и выпустил не менее 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В результате этих обстрелов один военный был ранен.
Больше всего обстрелов этой ночью обрушилось на авдеевскую промзону. Там с 18:00 оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и различных видов гранатометов. В ответ украинские подразделения накрывали врага плотным огнем. В результате противостояний один боец погиб, еще один получил ранения.
На донецком направлении гибридная армия РФ, нарушив режим тишины во время работы представителей Международного комитета Красного креста, открыла огонь по домам мирных жителей в поселке Зайцево. Почти сразу возник пожар, который бросились гасить украинские военные. Но боевики их также обстреляли. Силы АТО ответный огонь не открывали, так как на оккупированной части поселка проживают гражданские и работают представители гуманитарной организации.
На луганском направлении в конце суток под гранатометные обстрелы боевиков попали опорные пункты сил АТО в Новоалександровке и Новозвановке.
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