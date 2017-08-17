Сутки в АТО: погиб военный, четверо получили ранения

Гибридная армия РФ от применения гранатометов и стрелкового оружия все чаще переходят к тяжелому вооружению

За минувшие сутки боевики в Донбассе 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате один украинский военный погиб, четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе отметили, что гибридная армия РФ от применения гранатометов и стрелкового оружия все чаще переходят к тяжелому вооружению.

На приморском направлении с 18:00 и почти до полуночи боевики обстреливали из минометов, гранатометов и вооружения БМП опорные пункты сил АТО неподалеку Старогнатовки. Противник стрелял из танка и выпустил не менее 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В результате этих обстрелов один военный был ранен.

Больше всего обстрелов этой ночью обрушилось на авдеевскую промзону. Там с 18:00 оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и различных видов гранатометов. В ответ украинские подразделения накрывали врага плотным огнем. В результате противостояний один боец ​​погиб, еще один получил ранения.

На донецком направлении гибридная армия РФ, нарушив режим тишины во время работы представителей Международного комитета Красного креста, открыла огонь по домам мирных жителей в поселке Зайцево. Почти сразу возник пожар, который бросились гасить украинские военные. Но боевики их также обстреляли. Силы АТО ответный огонь не открывали, так как на оккупированной части поселка проживают гражданские и работают представители гуманитарной организации.

На луганском направлении в конце суток под гранатометные обстрелы боевиков попали опорные пункты сил АТО в Новоалександровке и Новозвановке.

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