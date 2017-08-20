В Донбассе боевики запретили врачам общаться с ОБСЕ

В Должанске наблюдатели пытались выяснить информацию в больнице о пострадавших среди мирных жителей

Врачи оккупированного Должанска (бывший Свердловск, - ред.) врачи отказались предоставлять информацию наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Наблюдатели пытались уточнить сообщения в СМИ о жертве среди гражданского населения, но медработники сообщили, что они не могут предоставлять какую-либо информацию без разрешения главврача и так называемого министерства здравоохранения ЛНР", - отметили в пресс-службе.

17 мая сообщалось, что врачи больницы в Макеевке отказались общаться с ОБСЕ без разрешения боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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