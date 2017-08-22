Апелляционный суд продлил арест бразильского наемника ДНР
Апелляционный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для наемника ДНР, гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее Апелляционный суд отменил приговор Лусварги и направил производство на повторное рассмотрение судом первой инстанции.
По мнению суда, при вынесении приговора бразильцу была нарушена территориальная юрисдикция, ему не в достаточной степени объяснили его права, а также не отреагировали на заявление о применении физического насилия.
В то же время, принимая во внимание тяжесть преступления и его общественную значимость, Апелляционный суд постановил продлить арест Лусварги до 15 октября.
25 января 2017 года Печерский райсуд признал Рафаэля Лусварги виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:02
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:20
Новости партнеров
- 24861
- 24735
- 15496
- 13559
- 12491