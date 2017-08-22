Апелляционный суд продлил арест бразильского наемника ДНР

Ранее Апелляционный суд отменил приговор Рафаэлю Лусварги и направил производство на повторное рассмотрение судом первой инстанции

Апелляционный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для наемника ДНР, гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее Апелляционный суд отменил приговор Лусварги и направил производство на повторное рассмотрение судом первой инстанции.

По мнению суда, при вынесении приговора бразильцу была нарушена территориальная юрисдикция, ему не в достаточной степени объяснили его права, а также не отреагировали на заявление о применении физического насилия.

В то же время, принимая во внимание тяжесть преступления и его общественную значимость, Апелляционный суд постановил продлить арест Лусварги до 15 октября.

25 января 2017 года Печерский райсуд признал Рафаэля Лусварги виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.