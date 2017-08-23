Замначальника ГСУ Нацполиции не задекларировал собаку - НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило декларацию 2015 года заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"Уполномоченные лица НАПК установили, что основания для привлечения субъекта декларирования к административной или уголовной ответственности отсутствуют. Также не обнаружены конфликт интересов и признаки незаконного обогащения. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников", - сказано в сообщении.
В то же время, по результатам проверки установлено, что Бут при подаче декларации не указал сведения "о ценном движимом имуществе (собаке), стоимость которой превышает установленный порог декларирования - 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года" (больше 100 тыс грн).
Также, по информации НАПК, в декларации не отражены данные о стоимости объектов недвижимости, 2 квартир, 2 гаражей, принадлежащих члену семьи Бута. Как пояснил полицейский, информация о стоимости этих объектов отсутствует в связи с их отчуждением и прекращением у члена семьи права собственности на них в 2016 году.
"По решению НАПК, Дмитрию Буту будет предоставлена возможность подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год с достоверным сведениями", - сказано в сообщении.
Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полной проверки электронных деклараций восьми членов правительства за 2015-2016 годы.
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