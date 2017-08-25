Взрыв на Грушевского: пострадавшими оказались семья Героя Украины

В результате взрыва светошумовой гранаты пострадали жена и теща Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева

Раненые в результате взрыва светошумовой гранаты на улице Грушевского в Киеве - это жена и теща Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ранен также его друг, офицер 79-й бригады. Все они приехали в Киев на празднование Дня Независимости.

Жизни раненых ничего не угрожает, однако они еще остаются под наблюдением медиков в 17-й столичной больнице.

Военные подозревают, что к взрыву причастны диверсанты. Полиция квалифицировала происшествие как покушение на убийство.

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, подозреваемые пока не найдены, но благодаря полученным от журналистов видеозаписям правоохранители смогут их идентифицировать.

Взрыв в правительственном квартале произошел 24 августа. В СБУ основной версией назвали хулиганство.

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