В Одесской области битами избили журналиста

Неизвестные избили главного редактора местного издания Надднестрянская правда Романа Варшанидзе

В Овидиопольском районе Одесской области задержаны трое мужчин, подозреваемые в нападении на главного редактора местного издания Надднестрянская правда Романа Варшанидзе. Об этом сообщается на сайте издания.

"Подвергся нападению лиц, вооруженных железными битами", - сказал Варшанидзе.

Он уточнил, что нападавшие являются жителями Черноморска, по предварительным данным, спортсменами одного из кикбоксерских клубов. На данный момент все трое установлены и задержаны.

В пресс-службе полиции Одесской области УНИАНу подтвердили информацию о нападении.

В полиции сообщили, что журналист возвращался на своем автомобиле домой, когда увидел на проезжей части спецсредство для остановки транспорта. Он остановился и вышел из машины. В это время три человека в балаклавах с битами напали на него и начали избивать. Вблизи проезжал сосед потерпевшего и вмешался в драку. Злоумышленники испугались и скрылись с места происшествия.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Овидиопольского отдела полиции личности трех злоумышленников установлены. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции. Проводятся первоочередные следственные действия", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

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