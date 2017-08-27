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Судно, возившее сырье в Крым, потерпело крушение у входа в Босфор

27.08.2017 16:49
Сухогруз Leonardo, который возил сырье на завод Фирташа в Крыму, разломился пополам у входа в Босфор сегодня ночью
Судно, возившее сырье в Крым, потерпело крушение у входа в Босфор
Фото: скриншот

Сухогруз Leonardo, неоднократно перевозивший ильменит для завода Титан в аннексированном Россией Крыму, потерпел крушение у входа в пролив Босфор. Об этом сообщает издание Black Sea News.

Уточняется, что Leonardo разломился пополам у входа в Босфор в ночь на сегодня, 27 августа.

Судно шло в балласте (без груза) из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла - после того, как 8 августа 2017 доставило очередной груз (3 тыс. тонн) ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун. В настоящее время кормовая часть судна находится у турецкого побережья. Ее доставили туда турецкие спасатели на буксире.

42-летний сухогруз советской постройки (тип Сормовский) в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу.

Вчера сообщалось, что оккупационные власти Крыма отберут у Фирташа базу отдыха Волна, принадлежащую заводу Крымский титан.

Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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