Взрыв на Грушевского: следователи отрабатывают две версии

Сейчас взрыв на улице Грушевского в Киеве рассматривают как покушение на умышленное убийство способом, опасным для жизни многих людей

Следственное управление киевской полиции под руководством столичной прокуратуры проводит досудебное расследование по факту взрыва 24 августа на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Правоохранители сейчас отрабатывают несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.

Оперативники устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, исследуются записи из камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом).

24 августа 2017 года в правительственном квартале прогремел взрыв. В СБУ основной версией назвали хулиганство.

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