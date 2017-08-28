Взрыв на Грушевского: следователи отрабатывают две версии
Следственное управление киевской полиции под руководством столичной прокуратуры проводит досудебное расследование по факту взрыва 24 августа на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители сейчас отрабатывают несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.
Оперативники устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, исследуются записи из камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом).
24 августа 2017 года в правительственном квартале прогремел взрыв. В СБУ основной версией назвали хулиганство.
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