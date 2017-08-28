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Взрыв на Грушевского: следователи отрабатывают две версии

28.08.2017 12:10
Сейчас взрыв на улице Грушевского в Киеве рассматривают как покушение на умышленное убийство способом, опасным для жизни многих людей
Взрыв на Грушевского: следователи отрабатывают две версии
Фото: скриншот видео

Следственное управление киевской полиции под руководством столичной прокуратуры проводит досудебное расследование по факту взрыва 24 августа на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Правоохранители сейчас отрабатывают несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.

Оперативники устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, исследуются записи из камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом).

24 августа 2017 года в правительственном квартале прогремел взрыв. В СБУ основной версией назвали хулиганство.

Читайте также: Взрыв на Грушевского: уже есть подозреваемые - Луценко

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