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Генерал полиции охраны арестован, залог - 128 тысяч гривень

28.08.2017 14:50
Суд избрал двум фигурантам дела меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога
Генерал полиции охраны арестован, залог - 128 тысяч гривень
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Печерский районный суд Киева  избрал начальнику Департамента полиции охраны Нацполиции и посреднику при получении взятки меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс грн каждому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сотрудника правоохранительных органов и посредника задержали якобы во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тысяч гривень.

22 августа 2017 года во время получения взятки в размере 96 тысяч гривень был задержан начальник Департамента полиции охраны, генерал третьего ранга Сергей Будник. На следующий день ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки), а предполагаемому посреднику при передаче взятки - по той же статье и ч. 5 ст. 27 УК (пособничество).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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