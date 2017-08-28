Исчезновение украинца в Беларуси: открыто уголовное дело

Уголовное производство предварительно квалифицировано по статье "умышленное убийство", сообщили в прокуратуре

По факту исчезновения в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Досудебное расследование с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) проводится под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры.

Согласно сообщению, речь идет о "безвестном исчезновении гражданина Украины, который в дальнейшем, по сообщениям отдельных СМИ, возможно, задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Республики Беларусь".

В настоящее время правоохранители проводят следственные (розыскные) действия по установлению свидетелей, обстоятельств происшествия и местонахождения пропавшего.

Также руководству Госпогранслужбы направлен запрос о подтверждении факта пересечения украинцем государственной границы, отметили в прокуратуре.

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"Кроме того,… в компетентные органы иностранного государства готовятся ходатайства об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения", - говорится в сообщении.

Ранее офицер запаса Госпогранслужбы Игорь Гриб заявил, что его 19-летнего сына Павла в Беларуси якобы похитили сотрудники ФСБ РФ. По его словам, Павел поехал в белорусский город Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в Интернете, и пропал.

МИД поручил украинским консулам в России и Беларуси установить путем контактов с компетентными органами этих стран местонахождение пропавшего гражданина.

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