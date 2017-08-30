Экс-начальник мариупольской милиции приговорен к 11 годам тюрьмы

В 2014 году Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили боевики террористической организации ДНР

К 11 годам лишения свободы заочно осужден бывший и.о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олег Моргун. Об этом у себя в Facebook cообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Во время судебных слушаний доказано, что 18 мая 2014 года Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили боевики террористической организации ДНР.

"Участие Моргуна в пресс-конференции освещалось в средствах массовой информации, дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью", - отмечается в сообщении.

После увольнения в 2014 году из органов МВД Украины в связи с выходом на пенсию, бывший руководитель переехал в Новоазовск, на временно оккупированную террористами территорию.

Находясь там, Моргун стал членом террористической организации ДНР, а в марте 2015 года возглавил так называемую администрацию Новоазовского района.

"Бывший милиционер не являлся на допросы и продолжал находиться на временно неподконтрольной территории Донецкой области, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование, а в мае 2015 года обвинительный акт для заочного осуждения следователи прокуратуры Донецкой области направили в суд", - говорится в сообщении.

Именно прокуратура Донецкой области первой в Украине направила в суд материалы уголовного производства для заочного осуждения.

23 августа Приазовский районный суд Запорожской области объявил обвинительный приговор, в котором Моргуна заочно признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации) УК Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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