Столкновение поездов в Польше: украинцев нет среди пострадавших

По словам консула Украины в Гданске, украинцы не пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поезда в Польше

Среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Польше украинцев нет. Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.

"Консул Украины в Гданске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30 августа 2017-го", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Польше столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате инцидента пострадал 21 пассажир, среди которых четверо детей.

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