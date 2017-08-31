Столкновение поездов в Польше: украинцев нет среди пострадавших
31.08.2017 16:41
По словам консула Украины в Гданске, украинцы не пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поезда в Польше
twitter.com/UkrZaKordonom
Среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Польше украинцев нет. Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.
"Консул Украины в Гданске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30 августа 2017-го", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Польше столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате инцидента пострадал 21 пассажир, среди которых четверо детей.
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