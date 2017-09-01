ОБСЕ обнаружила неотведенные танки и гаубицы боевиков

Доступ Миссии оставался ограниченным в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО размещение гаубиц, танков, военных грузовиков и другой бронетехники боевиков, которые нарушают договор Трехсторонней контактной группы об отведении техники. Об этом говорится в отчете Миссии за 29-30 августа.

"В неподконтрольных правительству районах по данным воздушного наблюдения по состоянию на 28 августа выявлено 4 самоходные гаубицы (неустановленного типа) на полигоне за 3,7 км от с. Терновое (57 км на восток от Донецка), что является нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.



Как отмечается, наблюдатели также зафиксировали на этом же полигоне в Терновом 49 танков боевиков и 37 танков на территории военной базы на расстоянии 3,2 км на запад от Мануиловки (65 км на восток от Донецка).



Также ОБСЕ зафиксировала боевые бронированные машины и другую бронетехнику военного типа и военные грузовики в зоне безопасности, где запрещено размещать вооружение. Заметили наблюдатели и свежие следы от танков Т-72 и боевой машины пехоты БМП-2 недалеко от Калиновой, а это за 60 км на запад от Луганска.



Отмечается, что доступ Миссии оставался ограниченным в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское, однако "наблюдатели смогли осуществить мониторинг в некоторых частях этих участков".



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