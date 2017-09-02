В Одессе заявили о минировании аэропорта

Правоохранители эвакуировали пассажиров и работников аэропорта

Полиция проверяет информацию о заминировании Международного аэропорта Одесса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня в 14:00 поступило сообщение от неизвестного о том, что в Международном аэропорту Одесса заложена взрывчатка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой.

Была проведена эвакуация пассажиров и работников аэропорта.

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