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В Одессе заявили о минировании аэропорта

02.09.2017 16:16
Правоохранители эвакуировали пассажиров и работников аэропорта
В Одессе заявили о минировании аэропорта
Фото: od.npu.gov.ua

Полиция проверяет информацию о заминировании Международного аэропорта Одесса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня в 14:00 поступило сообщение от неизвестного о том, что в Международном аэропорту Одесса заложена взрывчатка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой.

Была проведена эвакуация пассажиров и работников аэропорта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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