В Бельгии на авиашоу из вертолета выпал пилот

Второй пилот в салоне помогал парашютистам готовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то обнаружил, что его коллеги нет на месте

Во время демонстрационного полета в рамках авиашоу вблизи города Льеж, Бельгия, из военного вертолета выпал пилот. Его тело пока не найдено. Об этом сообщает RTBF.

Согласно сообщению, второй пилот в салоне помогал парашютистам готовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то обнаружил, что его коллеги нет на месте, при этом дверь рядом с ним была открыта.

Второй пилот смог восстановить контроль над вертолетом и благополучно посадить его на базе Амай.

Отмечается, что пилоты не были оснащены парашютами.

Обстоятельства инцидента определит расследование.

В настоящее время идут поиски тела пилота.

3 сентября в рамках авиашоу CIAF 2017 в Чехии выступил с показательным полетом украинский истребитель Су-27. За штурвалом самолета находился полковник ВС ВСУ Александр Оксанченко.

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