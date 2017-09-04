Во Львовской области в разбитой машине нашли гашиша на 10 млн грн

Груз сопровождали четверо иностранцев

В пункте пропуска "Рава-Русская" в разбитом автомобиле, который хотели ввезти в Украину на эвакуаторе, обнаружили почти 60 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, груз, ориентировочной стоимостью почти 10 миллионов гривень по ценам "черного рынка", сопровождали четверо иностранцев.





Фото: ssu.gov.ua

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств) УК.

Одному из задержанных уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

30 августа на Закарпатье разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом наркотиков в страны Европы.

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