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Во Львовской области в разбитой машине нашли гашиша на 10 млн грн

04.09.2017 19:30
Груз сопровождали четверо иностранцев
Во Львовской области в разбитой машине нашли гашиша на 10 млн грн
Фото: ssu.gov.ua

В пункте пропуска "Рава-Русская" в разбитом автомобиле, который хотели ввезти в Украину на эвакуаторе, обнаружили почти 60 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, груз, ориентировочной стоимостью почти 10 миллионов гривень по ценам "черного рынка", сопровождали четверо иностранцев.


Фото: ssu.gov.ua

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств) УК. 

Одному из задержанных уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

30 августа на Закарпатье разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом наркотиков в страны Европы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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