Во Львовской области в разбитой машине нашли гашиша на 10 млн грн
В пункте пропуска "Рава-Русская" в разбитом автомобиле, который хотели ввезти в Украину на эвакуаторе, обнаружили почти 60 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, груз, ориентировочной стоимостью почти 10 миллионов гривень по ценам "черного рынка", сопровождали четверо иностранцев.
Фото: ssu.gov.ua
Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств) УК.
Одному из задержанных уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.
30 августа на Закарпатье разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом наркотиков в страны Европы.
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