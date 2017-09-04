Трагедия на авиашоу в Бельгии: рассматривается версия суицида
Тело пилота, выпавшего в воскресенье из вертолета во время авиашоу, было обнаружено в лесу возле муниципалитета Хай. Об этом сообщает Lesoir.be.
Тело нашли в лесу Невиль вблизи атомной станции "Тианж".
Полиция ожидает первых выводов судебного патологоанатома.
Отмечается, что среди прочих правоохранители рассматривают версию самоубийства.
Как сообщалось ранее, во время демонстрационного полета в рамках авиашоу вблизи города Льеж, Бельгия, из военного вертолета выпал пилот. Второй пилот в салоне помогал парашютистам готовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то обнаружил, что его коллеги нет на месте, при этом дверь рядом с ним была открыта.
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