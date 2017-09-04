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Трагедия на авиашоу в Бельгии: рассматривается версия суицида

04.09.2017 21:24
Полиция ожидает первых выводов судебного патологоанатома
Трагедия на авиашоу в Бельгии: рассматривается версия суицида
Скриншот с видео

Тело пилота, выпавшего в воскресенье из вертолета во время авиашоу, было обнаружено в лесу возле муниципалитета Хай. Об этом сообщает Lesoir.be.

Тело нашли в лесу Невиль вблизи атомной станции "Тианж".

Полиция ожидает первых выводов судебного патологоанатома.

Отмечается, что среди прочих правоохранители рассматривают версию самоубийства. 

Как сообщалось ранее, во время демонстрационного полета в рамках авиашоу вблизи города Льеж, Бельгия, из военного вертолета выпал пилот. Второй пилот в салоне помогал парашютистам готовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то обнаружил, что его коллеги нет на месте, при этом дверь рядом с ним была открыта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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