Трагедия на авиашоу в Бельгии: рассматривается версия суицида

Полиция ожидает первых выводов судебного патологоанатома

Тело пилота, выпавшего в воскресенье из вертолета во время авиашоу, было обнаружено в лесу возле муниципалитета Хай. Об этом сообщает Lesoir.be.

Тело нашли в лесу Невиль вблизи атомной станции "Тианж".

Полиция ожидает первых выводов судебного патологоанатома.

Отмечается, что среди прочих правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Как сообщалось ранее, во время демонстрационного полета в рамках авиашоу вблизи города Льеж, Бельгия, из военного вертолета выпал пилот. Второй пилот в салоне помогал парашютистам готовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то обнаружил, что его коллеги нет на месте, при этом дверь рядом с ним была открыта.

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