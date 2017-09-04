СБУ открыла производство против сотрудников Львовского горсовета
Служба безопасности Украины совместно с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры провела следственные действия в управлении образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.
Согласно сообщению, основанием следственных действий стала информация о возможных нарушениях со стороны отдельных работников горсовета правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем.
"Также проверяется информация о предоставлении третьим лицам доступа к информационным ресурсам, которые являются собственностью государства. В частности речь идет о базе персональных данных детей и их родителей для зачисления в детские сады с помощью электронной очереди", - сказано в сообщении.
В СБУ сообщили, что открыто уголовное производство по ст. 363 (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем) УК.
Следственные действия продолжаются.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что СБУ проводит обыски в управлении образования Львовского горсовета.
В то же время, начальник образования Львовского горсовета Зоряна Довганик заявила, никаких обысков СБУ в управлении образования сегодня не было. Ведомство запросило копии документов, касающиеся электронной регистрации детей в детсады, и они сотрудникам СБУ были предоставлены, сказала она.
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