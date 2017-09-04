СБУ открыла производство против сотрудников Львовского горсовета

Проверяется информация о предоставлении третьим лицам доступа к электронной базе данных для зачисления в детсады

Служба безопасности Украины совместно с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры провела следственные действия в управлении образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

Согласно сообщению, основанием следственных действий стала информация о возможных нарушениях со стороны отдельных работников горсовета правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем.

"Также проверяется информация о предоставлении третьим лицам доступа к информационным ресурсам, которые являются собственностью государства. В частности речь идет о базе персональных данных детей и их родителей для зачисления в детские сады с помощью электронной очереди", - сказано в сообщении.

В СБУ сообщили, что открыто уголовное производство по ст. 363 (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем) УК.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что СБУ проводит обыски в управлении образования Львовского горсовета.

В то же время, начальник образования Львовского горсовета Зоряна Довганик заявила, никаких обысков СБУ в управлении образования сегодня не было. Ведомство запросило копии документов, касающиеся электронной регистрации детей в детсады, и они сотрудникам СБУ были предоставлены, сказала она.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.