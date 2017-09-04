В Харькове произошло смертельное ДТП с участием полицейского

Прокуратура начала расследование

В Харькове произошло смертельное ДТП на улице Деревянко с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Прокуратура Харьковской области начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть", - говорится в сообщении.



Сообщается, что, сегодня, 4 сентября, около 8:00 утра 23-летний водитель автомобиля BMW-323, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП погибла его пассажирка.

"Еще один пассажир - в больнице. Он в находится в тяжелом состоянии", - также сказано в сообщении.

Сам водитель автомобиля значительных повреждений не получил. По предварительным информации он был в состоянии алкогольного опьянения. У водителя при себе было служебное удостоверение полицейского УПП в городе Киеве ГЧП МВД Украины.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.



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