В Харькове произошло смертельное ДТП с участием полицейского
В Харькове произошло смертельное ДТП на улице Деревянко с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Харьковской области начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, сегодня, 4 сентября, около 8:00 утра 23-летний водитель автомобиля BMW-323, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП погибла его пассажирка.
"Еще один пассажир - в больнице. Он в находится в тяжелом состоянии", - также сказано в сообщении.
Сам водитель автомобиля значительных повреждений не получил. По предварительным информации он был в состоянии алкогольного опьянения. У водителя при себе было служебное удостоверение полицейского УПП в городе Киеве ГЧП МВД Украины.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
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