Непогода в Украине: 70 населенных пунктов остались без света

Больше всего от ухудшения погодных условий за минувшие сутки пострадали Полтавская и Сумская области

В Украине в понедельник, 4 сентября, вследствие срабатывания системы защиты ЛЭП из-за непогоды 70 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что были обесточены 30 населенных пунктов в Полтавской области, 22 - в Сумской, 10 - в Черкасской, семь - во Львовской и один - в Кировоградской.

К восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.

Тем временем в Ивано-Франковской области, пострадавшей от непогоды 3 сентября, вчера спасатели совершили, в целом, 13 выездов и откачали около 1234 куб. м воды из 14 подвальных, цокольных помещений и улиц.

Читайте также: В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град

3 сентября 2017 года в результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.