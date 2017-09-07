НАПК избрало представителя в Европейском суде по правам человека
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции избрали Александра Серегина ответственным за представительство Украины в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На очередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека и выполнение его решений определено члена НАПК Александра Серегина", - говорится в сообщении.
Серегин является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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