НАПК избрало представителя в Европейском суде по правам человека

Кандидатуру Александра Серегина выбрали представителем в Европейском суде по правам человека на очередном заседании НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции избрали Александра Серегина ответственным за представительство Украины в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На очередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека и выполнение его решений определено члена НАПК Александра Серегина", - говорится в сообщении.

Серегин является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Читайте также: Замглавы НАПК Радецкий уволен с должности

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.