В Одессе из "общака вора в законе" изъято более миллиона долларов

В Одессе полицейские провели крупную спецоперацию против криминалитета

В Одессе в результате проведенной полицией спецоперации изъята крупная сумма денег из "общака вора в законе". Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

" В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - $1,069 млн, €90000, 500000 грн", - написал Аваков.

В конце августа в Киеве полиция задержала "вора в законе", гражданина Грузии 1982 года рождения по кличке Тенго Гальский.

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