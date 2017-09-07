В Одессе из "общака вора в законе" изъято более миллиона долларов
07.09.2017 18:00
В Одессе полицейские провели крупную спецоперацию против криминалитета
Фото: twitter.com/avakovarsen
В Одессе в результате проведенной полицией спецоперации изъята крупная сумма денег из "общака вора в законе". Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.
" В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - $1,069 млн, €90000, 500000 грн", - написал Аваков.
В конце августа в Киеве полиция задержала "вора в законе", гражданина Грузии 1982 года рождения по кличке Тенго Гальский.
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