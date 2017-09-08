ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали более 50 танков в Донбассе

Наблюдатели отметили, что танки террористов находятся за пределами выделенных мест хранения оружия и техники недалеко от Луганска и Донецка

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 51 танк на полигонах боевиков недалеко от оккупированных Луганска и Донецка. Об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии.

"За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения оружия и техники миссия зафиксировала 13 неподвижных танков Т-64 на полигоне вблизи села Круглик (31 км к юго-западу от Луганска, - ред.). Также - 12 танков неустановленного типа, 11 из которых были неподвижными, а один двигался в юго-восточном направлении на полигоне вблизи села Терновое (57 км к востоку от Донецка, - ред.), а также 5 танков Т-72, двигавшихся на юг в том же районе", - отметили в пресс-службе.

Также на основе данных воздушного наблюдения ОБСЕ были обнаружены 21 танк неустановленного типа и четыре зенитных ракетных комплекса, 16 буксируемых гаубиц к югу от поселка Бугаевка.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал наличие 22 гаубиц (16 самоходных и шесть буксируемых, - ред. ) к западу от поселка Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска, - ред.), размещенных в нарушение линий отвода.

СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения пророссийских наемников террористической организации ЛНР, котрое находится за пределами линий отвода, и отметила отсутствие одного танка (Т-64).

"Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения ДНР, расположенное за пределами линий отвода, и по-прежнему констатировала отсутствие восьми танков (трех Т-64 и пяти Т-72, - ред.). Патрулю не удалось попасть на территорию еще одного постоянного места хранения ДНР, так как ворота были заперты, а на месте не было никого, кто мог бы предоставить СММ доступ", - уточнили в пресс-службе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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