Сутки в АТО: один украинский военный погиб, еще один ранен - штаб
В конце прошлых суток боевики снова активизировали огонь по позициям сил АТО. Всего за сутки зафиксирован 41 обстрел террористами позиций ВСУ. Один украинский военный погиб, еще один - ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
На донецком направлении террористы шесть раз обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки. Из этого же оружия огонь велся вблизи Зайцевого.
Из 82-мм миномета боевики обстреляли ВСУ возле шахты Бутовка.
На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов гибридные войска РФ вели огонь по позициям сил АТО возле Водяного, Гнутового, Павлополя и Березового. Из гранатометов боевики открывали огонь вблизи Талаковки и Богдановки.
9 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что на оккупированных боевиками территориях Донбасса находится около 6 000 российских военнослужащих и около 40 000 "российско-террористических боевиков".
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