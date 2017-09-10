В Голосеевском районе Киева разбился мотоциклист

Водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на бордюрный камень

Водитель мотоцикла разбился в результате ДТП на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе города Киева. Об этом сообщает Эспрессо.



На территории Голосеевского парка мотоциклист на закруглении дороги не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Медики, прибывшие на место происшествия за 5 минут, констатировали смерть.



Из защитной экипировки на погибшем были шлем и перчатки.



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