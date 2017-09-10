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В Голосеевском районе Киева разбился мотоциклист

10.09.2017 17:35
Водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на бордюрный камень
В Голосеевском районе Киева разбился мотоциклист
Фото: Эспрессо

Водитель мотоцикла разбился в результате ДТП на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе города Киева. Об этом сообщает Эспрессо.

На территории Голосеевского парка мотоциклист на закруглении дороги не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Медики, прибывшие на место происшествия за 5 минут, констатировали смерть.

Из защитной экипировки на погибшем были шлем и перчатки.

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