В Голосеевском районе Киева разбился мотоциклист
10.09.2017 17:35
Водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на бордюрный камень
Фото: Эспрессо
Водитель мотоцикла разбился в результате ДТП на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе города Киева. Об этом сообщает Эспрессо.
На территории Голосеевского парка мотоциклист на закруглении дороги не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Медики, прибывшие на место происшествия за 5 минут, констатировали смерть.
Из защитной экипировки на погибшем были шлем и перчатки.
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