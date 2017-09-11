Десантников в Кировоградской области застрелил их сослуживец

По факту гибели военнослужащих начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК

Двое военнослужащих-контрактников из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ в Кировоградской области погибли в результате применения оружия их сослуживцем. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

"На территории одной из воинских частей в Кировоградской области военнослужащий в воинском звании "солдат" совершил 2 короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения. В результате полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По факту гибели военнослужащих начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Процессуальное руководство осуществляется военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному лицу подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее, 10 сентября в Кировоградской области погибли два военнослужащих-контрактника из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.