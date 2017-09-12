Захват боевиками зданий в Мариуполе: полиция задержала россиянина

Задержанный гражданин РФ весной 2014-го участвовал в захвате кремлевскими наемниками админзданий в городе, утверждают правоохранители

В Донецкой области задержан гражданин России, который, по информации полицейских, причастен к захвату подконтрольными Кремлю боевиками админзданий в Мариуполе весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Проверяя в ходе операции Мигрант законность пребывания в Украине иностранцев, правоохранители выяснили, что вышеупомянутый россиянин причастен к террористической деятельности в рядах боевиков ДНР.

Установлено, что мужчина, живущий в Мариуполе около 17 лет, весной 2014-го, когда в городе начались инспирированные российскими кураторами массовые беспорядки, под влиянием кремлевской пропаганды добровольно примкнул к боевикам в надежде "подзаработать", так как работы в то время не имел.

Наемнику выдали дубинку и поручили "охранять" центральный вход в захваченное здание горсовета. Также в его "задачи" входили "патрулирование" города и охрана склада с коктейлями Молотова и другой экипировкой для террористов.

В рядах боевиков россиянин пробыл три недели, а с началом освобождения Мариуполя силами АТО покинул террористическую организацию, надеясь, что об этом периоде в его биографии "никто не вспомнит".

Как отмечают в полиции, задержанный раскаивается в содеянном и утверждает, что его мнение "кардинально изменилось".

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Правоохранители же заявляют, что даже спустя более чем три года смогли собрать необходимые доказательства противоправной деятельности гражданина страны-агрессора.

Против россиянина открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

23 августа 2017 года суд заочно приговорил экс-начальника милиции Мариуполя Олега Моргуна к 11 годам тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с боевиками ДНР.

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